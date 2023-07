Aktuell Land

»Lieder gegen Nazis«: Bülent Ceylan rockt gegen Rechts

Comedian Bülent Ceylan hat einen Rocksong gegen Rechts veröffentlicht - in »Lieder gegen Nazis« wendet sich der Sohn einer Deutschen und eines Türken gegen Fremdenhass. »Auf Grund der aktuellen Lage in Europa als auch hier in Deutschland konnte das Lied nicht länger warten«, sagte Ceylan der Deutschen Presse-Agentur. Der am Freitag veröffentlichte Song sei »eine Ansage an alle, die eine rechtsextreme Einstellung haben und sich rassistisch äußern«.