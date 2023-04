Liebherr meldet Rekordumsatz und drastischen Gewinnrückgang

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit dem Rückgang habe das Unternehmen aber gerechnet, teilte Willi Liebherr, bis Ende März Präsident des Verwaltungsrates der Liebherr-International AG, am Montag mit. »Einerseits hat der Materialmangel im Jahresverlauf die Fertigstellung von unseren Produkten erschwert. Andererseits sind die Beschaffungskosten deutlich gestiegen.« Konkretere Angaben dazu gab es zunächst nicht.

Nach eigenen Angaben hat Liebherr zwei Standorte in Russland. Gänzlich habe sich das Unternehmen noch nicht aus dem russischen Markt zurückgezogen. Aber man habe sämtliche Investitionen in Russland gestoppt und die dortigen Produktionsaktivitäten fast vollständig eingestellt, teilte Willi Liebherr mit.

Die Zahl der Mitarbeiter ist um 1710 auf 51.321 gestiegen. Liebherr rechnet im Jahr 2023 mit einem weiteren Umsatzwachstum. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Bulle in der Schweiz. Gegründet wurde Liebherr im Jahr 1949 in Kirchdorf an der Iller (Kreis Biberach).

