Lidl zufrieden mit Geschäftstätigkeit in Lettland

Lidl hatte am 7. Oktober 2021 unter großem öffentlichen Interesse seine ersten 15 Filialen in Lettland eröffnet. Für den Markteinstieg hatte der Discounter 200 Millionen Euro investiert und fast 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Inzwischen betreibt Lidl 23 Märkte in dem Ostseestaat mit 1,9 Millionen Einwohnern und will sein Filialnetz nach Angaben von Urbanski weiter ausbauen. Bis Jahresende sollen mindestens drei neue Läden in der Hauptstadt Riga hinzukommen.

Lettland war das zweite Land im Baltikum, in dem Lidl aktiv wurde. Der Discounter war 2016 nach Litauen expandiert, im Frühjahr 2022 folgte Estland. Auch dort im nördlichsten und kleinsten der drei baltischen Staaten erachte Lidl den Markteinstieg als »äußerst erfolgreich«, sagte Urbanski.