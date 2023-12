Aktuell Land

Licht in Kita: Reinigungskraft mit Einbrecher verwechselt

Wegen eines Taschenlampenlichts in einem dunklen Kindergarten im Kreis Heidenheim hat ein Mann die Polizei gerufen. Doch die Beamten ertappten in der Einrichtung in Herbrechtingen keinen Einbrecher, sondern eine 30 Jahre alte Reinigungskraft bei der Arbeit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wegen eines Stromausfalls waren die Frau und ihre Kollegen am Sonntagabend mit Taschenlampen im Gebäude unterwegs gewesen.