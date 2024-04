Libera Koskelo verlängert bei Stuttgarter Volleyballerinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Libera Roosa Koskelo spielt mindestens ein weiteres Jahr beim deutschen Volleyball-Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart. Wie der deutsche Meister und Pokalsieger am Dienstag mitteilte, verlängerte die 32-jährige Finnin ihren zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis Sommer 2025. Damit wird Koskelo genauso wie Starangreiferin Krystal Rivers in ihre siebte Spielzeit mit den Stuttgarterinnen gehen.

»Es ist eine tolle Neuigkeit, dass nach Krystal auch Roosa sich entschieden hat, den Vertrag bei uns zu verlängern«, sagte Trainer Konstantin Bitter. »Sie ist ein wichtiger Baustein des Erfolges in Stuttgart der letzten Jahre und hat uns auch dieses Jahr enorm viel Stabilität auf dem Feld gegeben.«

Am Samstag (17.10 Uhr/Sport1) startet der Titelverteidiger beim SSC Palmberg Schwerin ins Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft. Das zweite Spiel in der Serie »Best-of-five« findet am 17. April (19.00 Uhr) in Stuttgart statt.

