Ermittlungen führen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in eine forensische Psychiatrie.

Der »Tatort« verabschiedet sich damit in die Sommerpause. Am kommenden Sonntag läuft noch ein neuer Fall der Reihe »Polizeiruf 110«, bevor bis zum Spätsommer Wiederholungen am Sonntagabend das Bild bestimmen werden.