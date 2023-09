Leon Löwentraut: »Kunst nicht nur für elitären Kreis«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Maler Leon Löwentraut will seine Kunst allen Menschen zugänglich machen - und stellt daher nun in der Barockgalerie des Residenzschlosses Ludwigsburg aus. »Kunst ist ja jetzt nicht nur für den elitären Kreis, der sich dann damit auseinandersetzt«, sagte der 25-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Er mache da keine Unterschiede.

»Und deswegen finde ich es einfach sehr, sehr schön und fühle mich sehr geehrt, hier in diesem Ambiente, in diesem wirklich wunderbaren Schloss hier in Ludwigsburg ausstellen zu dürfen«, sagte er. Es sei schön, das alte historische Schloss mit moderner Kunst zu kombinieren. Locations in New York, Toronto, Miami oder Singapur könnten da nicht mithalten. »Das ist natürlich schon was ganz Besonderes.«

Ab Samstag bis 22. Oktober sind ohne Eintritt mehr als 20 Gemälde mit knalligen Farben, Kohlezeichnungen sowie einige Edelstahlskulpturen unter dem Titel »Leon Löwentraut - Luminous« zu sehen. Er mache keine Auftragsarbeiten, erklärte der 25-Jährige, der nie auf einer Akademie war. »Das nimmt mir jegliche Kreativität, das könnte ich nicht.«

Mit beeindruckender Geschwindigkeit habe Löwentraut einen festen Platz in der internationalen Kunstszene erobert, teilte das Schloss mit. Seine Kunstwerke seien weltweit gefragt, Ausstellungseröffnungen in Städten wie New York, London, Wien, Venedig, Zürich, München, Madrid, Kopenhagen und Ibiza gelten als spektakuläre Events. »Seine Werke faszinieren und polarisieren gleichermaßen.«

Für kommende Ausstellungen habe er keine konkreten Pläne, sagte Löwentraut. »Natürlich« habe er sich aber die größten Museen als Ziele gesetzt. »Tate Modern, Moma, Guggenheim - klar, das ist glaube ich der Traum von jedem Künstler«, sagte er. »Und das werde ich auch schaffen. Definitiv. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.« Aber er mache sich keine Vorgaben, wann das stattfinden soll.

Löwentraut hat schon als Kind mit dem Malen angefangen und während der Schulzeit in Nordrhein-Westfalen erste Werke verkauft. »Ich habe nur zwei Bilder von mir selber in meinem Haus hängen«, sagte er. Da er Kunst auch sammle, besitze er aber viele Werke anderer Künstler.

