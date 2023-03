Aktuell Land

Leipzigerin Schlegel siegt im Schwebebalken-Finale

Die Leipzigerin Jessica Schlegel hat beim internationalen DTB-Pokal in Stuttgart überraschend das Finale am Schwebebalken gewonnen. Die 17-Jährige erreichte in der Entscheidung der besten sechs Turnerinnen der Team Challenge an diesem Gerät 13,433 Punkte und verwies damit die Belgierin Maellyse Brassart (13,133) und die Französin Léa Franceries (12,733) auf die weiteren Podestplätze. Europameisterin Emma Malewski aus Chemnitz hatte nach einem Sturz das Weiterkommen am Samstag verpasst.