Leihe perfekt: Philipp kehrt nach Freiburg zurück

»Als wir mit Milli zusammensaßen, spürten wir die gegenseitige Wertschätzung sofort wieder. Seine Kreativität, sein technisches Vermögen und sein Abschlussverhalten werden uns sicherlich guttun«, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach über den zweiten Neuzugang für die Offensive nach Junior Adamu, der wegen einer Verletzung an der Patellasehne bisher passen musste.

Philipp verließ den Sport-Club zur Saison 2017/18 und wechselte zu Borussia Dortmund. Anschließend lief er für Dynamo Moskau, Wolfsburg und den SV Werder Bremen auf. Auch an die Weserstädter war der Offensivspieler in der Vorsaison ausgeliehen gewesen.

»Es fühlt sich vertraut an. Dieses Gefühl ist für mich eine gute Basis, um dem Sport-Club und der Mannschaft weiterhelfen zu können«, sagte Philipp, der beim Auftakt der Niedersachsen gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) gefehlt hatte. »Es ist beeindruckend zu sehen, was sich hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat.«

