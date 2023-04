Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim EAA-Kongress am Samstag in Belgrad ist zudem der Bulgare Dobromir Karamarinow im Amt bestätigt worden. Erstmals in der Geschichte des Dachverbandes haben sich bei der Wahl der drei Vizepräsidenten neben dem Franzosen Jean Garcia in Cherry Alexander (Großbritannien) und Karin Grute Movin (Schweden) zwei Frauen durchsetzt.

