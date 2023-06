Aktuell Land

Leichenwagen fährt auf Kleintransporter

Nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen, darunter ein Leichenwagen, ist die Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) in Richtung Norden gesperrt worden. Die im Wagen transportierte Leiche sei von einem anderen Fahrzeug eines Bestattungsinstituts am Unfallort abgeholt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichenwagen war am Dienstag auf einen Kleintransporter aufgefahren, der wiederum auf ein Auto geschoben wurde. Ein nachfolgendes Auto war ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Fahrer des Leichenwagens verletzte sich leicht. Weil der Transporter Gefahrgut geladen hatte, musste die Feuerwehr die Ladung bergen. Der Verkehr in Richtung Norden wurde umgeleitet. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.