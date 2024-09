Leiche nach Brand obduziert - kein Fremdverschulden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand über einem Stuttgarter Restaurant bleiben trotz der Obduktion einer in den Trümmern des Hauses gefundenen Leiche viele Fragen offen. Klar sei bislang nur, dass es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe, sagte ein Polizeisprecher einen Tag nach der Obduktion. Zur Identität und zur Todesursache der oder des Toten könne noch nichts gesagt werden. Der Leichnam war am Montag bei der Spurensicherung in dem Haus entdeckt worden.

Das Feuer war nach Polizeiangaben in der Nacht zuvor unter dem Dach des Gebäudes ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Das italienische Restaurant im selben Haus sei durch Rauch und Löschwasser stark beschädigt worden. Es sei ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.