Leiche in Freudenstadt gefunden

In dem Freudenstädter Stadtteil Kniebis ist eine Leiche gefunden worden. Sie sei am Mittwochnachmittag in einem Wohnanwesen entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Angaben zu Hintergründen und Identität machten sie nicht.