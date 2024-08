Aus dem Fluss Blau in Ulm ist eine Leiche geborgen worden (Symbolfoto)

Passanten haben in einem Fluss in Ulm eine Leiche entdeckt. Diese sei geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität des toten Menschen stehe bislang nicht fest. Unklar sei zudem, was genau vorgefallen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion für Freitag angeordnet.

Die Leiche wurde in der Ulmer Altstadt im Fluss Blau entdeckt. Für die Bergung wurde der betroffene Bereich abgesperrt. Zuerst hatte die »Südwest Presse« berichtet.