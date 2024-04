Aktuell Land

Leiche einer 69-Jährigen gefunden: Vermutlich Tötungsdelikt

Eine tote Frau ist in ihrer Wohnung in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) gefunden worden. Die 69-Jährige wurde vermutlich getötet, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Für die Ermittlungen gründete die Kripo eine 35-köpfige Sonderkommission. Die Leiche der Frau war am Samstag entdeckt worden, nachdem besorgte Zeugen die Seniorin nicht mehr kontaktieren konnten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Weitere Details nannten die Ermittler zunächst nicht.