Lehrerverband: Studie zu Arbeitsbelastung an Berufsschulen

Wie viele Überstunden leisten Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg? Wie hoch ist die Arbeitsbelastung an den Schulen im Land? Um diese Fragen beantworten zu können, hat der Berufsschullehrerverband gemeinsam mit der Universität Mannheim eine Studie zur Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und Resilienz von Lehrkräften durchgeführt. Die Ergebnisse der Erhebung, an der hunderte Lehrkräfte an den Berufsschulen im Land teilgenommen haben, sollen am Montag (11.00 Uhr) im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart vorgestellt werden.

Einem Bericht der »Stuttgarter Nachrichten« und der »Stuttgarter Zeitung« (Samstagsausgabe) zufolge, leisten Berufsschullehrer der Studie zufolge im Durchschnitt drei Stunden Mehrarbeit wöchentlich. Die Schulleiter sind mit acht Stunden Mehrarbeit pro Woche sogar noch stärker gefordert als ihre Kollegen.

Damit würden die Lehrer an beruflichen Schulen die reguläre Jahresarbeitszeit bei Beamten von 1804 Stunden um sieben beziehungsweise zwanzig Prozent überschreiten, hieß es weiter. Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbands, Thomas Speck, forderte die Politik dem Bericht zufolge auf, zeitnah gegenzusteuern, um die überhöhten Arbeitszeiten der Lehrkräfte und Schulleitungen zu senken. Um den Forderungen nach Entlastung Nachdruck zu verleihen, startet der Verband eine Online-Petition. An den beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mit knapp 400.000 Schülern sind laut Statistischem Landesamt rund 22.000 Lehrkräfte beschäftigt.