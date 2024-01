Lehrerverband: Bessere Möglichkeiten für Unterricht mit KI

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zudem bräuchten Lehrerinnen und Lehrer Fortbildungen zu dem Thema. »Zum einen findet das informell auf der Ebene der Kolleginnen und Kollegen eines Kollegiums statt«, so Düll. Zum anderen organisierten Mitgliedsverbände des Lehrerverbands und die Länder Weiterbildungen. In Deutschland unterrichteten aber rund 800.000 Lehrkräfte in Vollzeit, Teilzeit und stundenweise. Weitere 125.000 seien im Bereich der Beruflichen Schulen tätig. »Bei dieser Anzahl ist klar, dass es bei Fortbildungen zu allen Themen immer noch Luft nach oben gibt.«

