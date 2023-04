Aktuell Land

Lehrermangel: AfD will Lehrkräfte früher verbeamten

Die AfD-Fraktion in Baden-Württemberg setzt sich als Reaktion auf den Lehrermangel dafür ein, dass Lehrkräfte nach dem Abschluss ihrer Ausbildung direkt verbeamtet werden. »Kein Bürger hat Verständnis dafür, dass ausgebildete Lehrkräfte nach Abschluss der Ausbildung in die Arbeitslosigkeit entlassen werden«, sagte AfD-Fraktionschef Anton Baron am Donnerstag in Stuttgart. Seine Fraktion habe einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, der vorsieht, die Referendare direkt nach dem Bestehen des zweiten Staatsexamens als Beamte auf Probe zu übernehmen. Bislang erfolgt dies in der Regel zu Beginn des neuen Schuljahres, sodass die Lehrkräfte über die Sommerferien nicht bezahlt werden.