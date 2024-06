Aktuell Land

Lehrerin stirbt nach Frontalzusammenstoß

Eine Lehrerin ist am späten Samstagabend infolge eines schweren Verkehrsunfalles gestorben. Das teilte die Polizei Reutlingen in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach war die 51-Jährige am Donnerstag in einer Rechtskurve in Ebingen aus unbekannten Gründen mit ihrem Wagen von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.