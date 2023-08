Aktuell Land

Lehrer ohne Lehramtsstudium sollen Lehrermangel beheben

Auch an Gymnasien in Baden-Württemberg sollen Quereinsteiger künftig laut einem Zeitungsbericht ohne Lehramtsstudium unterrichten dürfen. »Derzeit ist auch der Direkteinstieg in das Lehramt Gymnasium und in das Lehramt Sonderpädagogik (wissenschaftliche Lehrkraft) in Vorbereitung«, zitiert die »Südwest Presse« (Donnerstag) aus einer Antwort des Kultusministeriums auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion. In allen anderen Lehrämtern sei der Direkteinstieg schon erlaubt. Das Ministerium habe im April entsprechende Bewerbungen auf Stellen an Grund-, Werkreal-, Haupt-, Gemeinschafts- und Realschulen ermöglicht.