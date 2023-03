Aktuell Land

Lehrer nach Missbrauch wegen Sicherungsverwahrung im Gericht

Vor fünf Jahren hatte dieser Fall schon einmal für Aufsehen gesorgt: In 133 Fällen hatte sich ein Schwimmlehrer in Baden an mehreren Mädchen vergangen. Das Landgericht Baden-Baden verurteilte ihn dafür - doch eine Frage muss erneut geklärt werden.