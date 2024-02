Aktuell Land

Lehrer in Ulm niedergeschlagen und verletzt

Ein Lehrer ist in Ulm niedergeschlagen und verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Den Angaben nach war der Mann am Dienstagnachmittag mit einem Gegenstand niedergeschlagen worden. Der Täter sei nach der Tat geflüchtet, hieß es. Bei der geschädigten Person handele es sich um eine Lehrkraft einer Schule im Ulmer Teilort Wiblingen. Der Mann kam in eine Klinik. Hintergründe und weitere Details waren zunächst unbekannt.