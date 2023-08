Aktuell Land

Lebloser Mann in Freiburger See gefunden

Fünf Tage nach einem Badeunfall in einem See in Freiburg im Breisgau haben Feuerwehrleute die Leiche eines vermissten jungen Mannes geborgen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 20-Jährige am Dienstag treibend im Flückigersee gefunden. Ein Mann habe die Leiche am Morgen entdeckt.