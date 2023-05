Aktuell Land

Lebensmittel-Rückruf: Steine in Nelken gefunden

Der Hersteller Fa. Dr. Esswein & Co. GmbH hat sein Produkt Mayala Nelken (ganz) in der 25-Gramm-Packung zurückgerufen, weil sich darin möglicherweise Steine befinden. In einer Mitteilung auf lebensmittelwarnung.de heißt es dazu: "Es wurden Steine in den Verpackungen gefunden, welche beim Verzehr zu gesundheitlichen Schäden (Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie Zahnschäden) führen können."