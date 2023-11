Aktuell Land

Lebenslange Strafe für Ermordung zweier Frauen rechtskräftig

Das Landgericht Itzehoe hat gegen einen 30-Jährigen zu Recht wegen Doppelmordes an zwei Frauen eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe teilte am Freitag mit, die Überprüfung des Urteils habe keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Mannes aus Tuttlingen im Süden Baden-Württembergs ergeben. »Seine Verurteilung ist damit rechtskräftig.«