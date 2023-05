Aktuell Land

Lebenslange Haft für Mord an 17-Jähriger aus Asperg

Wegen Mordes an einer 17-Jährigen aus Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist ein 36-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter sagte am Mittwoch, der Angeklagte habe »aus Machtstreben getötet«. Der 36-Jährige habe in der Vorstellung gelebt, die junge Frau gehöre ihm. Als sie sich ihm widersetzt habe, habe er sie aus niedrigen Beweggründen umgebracht.