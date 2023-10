Bitte aktivieren Sie Javascript

Beier gehört in dieser Saison zu den positiven Überraschungen. Der Youngster erzielte bereits sechs Tore und war sogar mit der Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung gebracht worden. Der Stürmer war in den vergangenen zwei Spielzeiten an Hannover 96 ausgeliehen und kehrte in der Sommerpause nach Hoffenheim zurück.

