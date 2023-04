Aktuell Land

Lastwagen verliert vier schwere Aluminium-Blöcke

Ein Lastwagen hat in einer Auffahrt des Autobahndreiecks in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) vier Aluminium-Blöcke mit einem Gewicht von jeweils zwei Tonnen verloren. Die Blöcke waren von der Ladefläche auf die Fahrbahn gerutscht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie waren offenbar nicht ordnungsgemäß gesichert.