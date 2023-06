Aktuell Land

Lastwagen rutscht an Abhang acht Meter in die Tiefe

Ein Lastwagen ist in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) an einem Abhang an einer Baustelle rund acht Meter in die Tiefe gerutscht. Der 56 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Vorfall am Montagmorgen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.