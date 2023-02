Aktuell Land

Lastwagen mit Gefahrengut in Waldstück steckengeblieben

Ein Lastwagenfahrer ist am Montag mit seinem Gefahrengut-Transport in einem Waldstück in Überlingen (Bodenseekreis) stecken geblieben. Der Fahrer hatte sich auf fehlerhafte Navigationsdaten verlassen und war mehrere hundert Meter weit in den Waldweg hineingefahren, teilte eine Polizeisprecherin mit.