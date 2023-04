Aktuell Land

Lastwagen mit elf Tonnen Flüssiggas rutscht in Graben

Ein mit Flüssiggas beladener Lastwagen ist bei einem Unfall in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) von der Straße in eine Graben gerutscht. Der Lastwagen wurde etwa acht Stunden nach dem Unfall geborgen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der Laster war demnach mit elf Tonnen Flüssiggas beladen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer am Dienstagabend mit dem Fahrzeug von der Straße ab. Er blieb unverletzt.