Lastwagen kommt von Fahrbahn ab: Stau auf A8

Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 8 bei Leonberg (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge habe sich der Berufsverkehr in Richtung München zeitweise auf mehrere Kilometer bis zur Anschlussstelle Heimsheim gestaut, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.