Lastwagen kippt im Ostalbkreis um: Zigaretten auf Fahrbahn

Ein Lastwagen ist auf einer Bundesstraße in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) umgekippt und hat geladene Zigaretten verloren. Ein entgegenkommendes Auto sei dem Laster am Montagmorgen kurz darauf ausgewichen und in ein Gebüsch gefahren, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der 46 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb demnach unverletzt, Rettungskräfte brachten ihn aber vorsorglich ins Krankenhaus. Auch der 62 Jahre alte Autofahrer habe sich bei dem Unfall nicht verletzt.