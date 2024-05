Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 81 bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) in Fahrtrichtung Stuttgart am Mittwochnachmittag voll gesperrt worden. Der Laster befand sich auf dem Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Pleidelsheim. Polizeiangaben zufolge waren Papierrollen in Brand geraten, die der Laster geladen hatte. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.