Lastwagen fängt Feuer: Vollsperrung auf A6 aufgehoben

Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Dienstag auf der A6 an der Abfahrt Wattenheim aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Autobahn war aufgrund von Lösch- und Aufräumarbeiten zeitweise in Fahrtrichtung Kaiserslautern ab der Anschlussstelle Grünstadt voll gesperrt, mittlerweile ist der linke Fahrstreifen jedoch wieder befahrbar, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Fahrer hatte das Feuer an dem Lastwagen frühzeitig bemerkt und konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine retten.