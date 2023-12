Aktuell Land

Lastwagen fährt in Unfallstelle

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 5 bei Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in eine Unfallstelle gefahren. Zwei Polizisten konnte sich nach Polizeiangaben gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten. Die Beamten sowie zwei Lastwagenfahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Freitagmittag ging die Polizei von einer Sperrung der Fahrbahn Richtung Süden bis in die frühen Abendstunden aus. Es bildete sich zeitweise ein Stau bis zum Autobahnkreuz Walldorf.