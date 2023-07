Aktuell Land

Lastwagen auf Unfallfahrt in Bietigheim-Bissingen gestoppt

Couragierte Zeugen haben einen Lastwagenfahrer in Metterzimmern, einem Stadtteil von Bietigheim-Bissingen, auf einer Unfallfahrt gestoppt. Der 36-Jährige bog am Dienstag - trotz Verbot - mit seinem Sattelzug in eine enge Straße ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort streifte der Lastwagen ein Auto und schob dieses gegen einen weiteren, seitlich geparkten Wagen.