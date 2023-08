Aktuell Land

Lastwagen-Anhänger auf A5 in Flammen: 16 Kilometer Stau

Der Anhänger eines Sattelzugs ist am Donnerstag auf der Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) in Brand geraten. Am Nachmittag bildete sich ein 16 Kilometer langer Stau auf der Fahrbahn Richtung Norden, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr war noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.