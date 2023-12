Laster mit Gefahrgut kippt auf A7 um: Vollsperrung und Stau

Ein LKW liegt am Dienstag quer auf der Autobahn A7 zwischen Heidenheim und Brenztalbrücke.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Laster war in der Nacht nach rechts von der Straße abgekommen, gekippt und in der Böschung liegengeblieben. Der Anhänger hatte sich vom Zugfahrzeug gelöst und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde wohl leicht verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Führerhaus befreien.

Der Containeraufbau des Lasters wurde durch den Unfall verformt und leicht beschädigt. Die Feuerwehr stufte die in geringer Menge ausgetretene Flüssigkeit als ungefährlich ein. Ob Schaden an der Flur entstand, muss noch ermittelt werden. Laster und Anhänger wurden abgeschleppt, in einer Spezialfirma sollte das Gefahrgut umgeladen werden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 80.000 Euro.

Pressemitteilung