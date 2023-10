Aktuell Land

Laster fährt ungebremst in Auto: Zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Unfall im Landkreis Böblingen verletzt worden. Eine 25 Jahre alte Frau war am Freitag mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 464 unterwegs, als sie an einer Ampel bei Holzgerlingen nach Angaben der Polizei vom Samstag stark abbremste. Infolgedessen fuhr demnach der 50-jährige Fahrer eines Lasters mit Anhänger ungebremst in den Wagen der jungen Frau. Die 25-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 25 000 Euro geschätzt. Die B464 war für etwa zwei Stunden gesperrt.