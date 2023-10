Aktuell Land

Lang verteidigt Unterstützung von Seenotrettung

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat in der Debatte um eine schärfere Asylpolitik die Unterstützung von Seenotrettung verteidigt. Diese sei eine »zivilisatorische Errungenschaft«, sagte Lang am Sonntag beim Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten bei Ravensburg. »Wenn jetzt manche in der Debatte um Migration und Flucht ein Hauptproblem in der Seenotrettung ausmachen, dann fehlt mir dafür, ehrlich gesagt, jedes Verständnis.« Lang betonte, Seenotrettung rette Menschen vor dem Ertrinken. »Dafür bin ich verdammt dankbar«, sagte Lang. Es sei richtig, diese Aufgabe zu unterstützen.