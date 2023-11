Aktuell Land

Lang: Aussetzung auch für Folgejahre debattieren

Nach der angekündigten Aussetzung der Schuldenbremse für 2023 will Grünen-Chefin Ricarda Lang diesen Weg auch für Folgejahre diskutieren. »Wir werden für die nächsten Jahre weiterhin über Investitionsspielräume sprechen müssen und natürlich auch weiterhin über die Schuldenbremse«, sagte sie am Donnerstag im ZDF-»heute journal«. Es stellten sich zwei Fragen. »Die eine ist die Frage der Aussetzung, also zum Beispiel auch für 2024 oder 2025. Die müssen wir jetzt innerhalb der Regierung diskutieren«, sagte sie.