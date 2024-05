Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Ortschaft hatte es am Donnerstag ein Gewitter mit Blitzen gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Zeuge habe daraufhin Rauch aus dem Gebäude, in dem Traktoren und Kraftstofftanks lagerten, aufsteigen sehen. Es bestand der Verdacht, dass ein Blitz in das Gebäude eingeschlagen war, was zunächst nicht bestätigt werden konnte.

Am frühen Donnerstagabend dauerten die Löscharbeiten noch an. Es gab keine Verletzten.