Landwirtschaftliche Pacht wird teurer

Das Pachten von landwirtschaftlichen Flächen in Baden-Württemberg ist erneut teurer geworden. Dies zeigten die Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung 2023, wie das Statistische Landesamt mit Sitz in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Freitag mitteilte. Die Pachtkosten seien mit 274 Euro je Hektar im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2020 um 5,8 Prozent gestiegen. Im bundesweiten Schnitt lag das jährliche Entgelt nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2023 je Hektar bei 357 Euro.