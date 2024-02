Bitte aktivieren Sie Javascript

Kretschmann besuchte am Freitag den Alb-Donau-Kreis und besichtigte neben dem Windpark in Berghülen auch einen Ladepark für E-Autos am Bahnhof in Merklingen. Geplant war auch der Besuch einer Freiflächenfotovoltaikanlage bei Allmendingen, der aber aus Zeitgründen ausfiel. Am Nachmittag und Abend waren zudem ein Expertengespräch und ein Bürgerempfang zum Ausbau erneuerbarer Energien in Blaubeuren geplant.