Landwirte demonstrieren auf Kundgebung in Stuttgart

Mit zahlreichen Traktoren und Transparenten demonstrieren Landwirte auf dem Cannstatter Wasen gegen die Agrarpoltik der Bundesregierung. In Stuttgart findet am Dienstag eine Großdemonstration von Landwirten statt. Die Organisatoren hatten im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass es bei der An- und Abfahrt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen könne.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, keine Daten zur Beteiligung zu erheben. Veranstalter ist die Organisation »Land schafft Verbindung Baden-Württemberg e.V.«.

Sie hatte zuvor zu einer Sternfahrt nach Stuttgart aufgerufen. »Wir möchten die Bevölkerung darauf hinweisen, dass es bei der An- und Abfahrt zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kommen kann«, hieß es in der Ankündigung. Am Dienstagmorgen sorgten Bauern dann zum Beispiel für einen Stau auf der Autobahn 81, wo sie in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) die Fahrbahn mit etwa 200 Traktoren blockierten.

Deutschlandweit protestieren Landwirte seit Anfang Januar vor allem gegen die Pläne der Bundesregierung, die Subvention des Agrardiesels bis 2026 schrittweise zu beenden. Noch weiter gehende Pläne hatte die Bundesregierung zuvor zurückgezogen. (dpa)