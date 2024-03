Aktuell Land

Landwirte blockieren Druckzentrum

Landwirte haben ein Druckzentrum bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) am Donnerstag mit Traktoren und abgeladenem Mist blockiert. Rund 100 Menschen hätten sich an der Aktion mit Traktoren, Lastwagen und Radladern beteiligt, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Dabei hätten sie Zufahrtswege und Einfahrten zum Druckzentrum blockiert und so teilweise Probleme bei der Warenauslieferung verursacht. Auch sei eine Notzufahrt mit einem mehrere Kubikmeter großen Misthaufen blockiert worden.