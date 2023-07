Aktuell Land

Landrätinnen und Landräte: Schluss mit dem Verkehrslärm

Ein Dutzend Landkreise in Baden-Württemberg fordern vom Bund härteres Durchgreifen sowie strengere Gesetze zum Schutz vor Verkehrslärm. Das geht aus einer Mitteilung von zwölf Landrätinnen und Landräten hervor, die am Donnerstag in Pforzheim, dem Verwaltungssitz des Enzkreises, veröffentlicht wurde. Die Kreise sind Mitglied der Motorradlärm-Initiative Baden-Württemberg.