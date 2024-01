Aktuell Land

Landrätin oder Landrat? Stichwahl im Landkreis Neu-Ulm

Im Landkreis Neu-Ulm wählen die Bürger am Sonntag einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin. In der Stichwahl treten die CSU-Kandidatin Eva Treu sowie Joachim Eisenkolb von den Freien Wählern gegeneinander an.