Landesverkehrsminister sieht Deutschlandticket in Gefahr

Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) befürchtet ein Scheitern des Deutschlandtickets. »Ich bin schlicht in großer Sorge, dass da was schiefläuft. Wir haben viel zu wenig Mittel und nehmen uns viel vor«, sagte er dem Magazin »Spiegel«. »Die Länder haben sich aus gutem Grund nur auf das Experiment Deutschlandticket eingelassen, weil der Bund die Hälfte der Kosten übernimmt«. Dem Bund warf er vor, »mitten in der Partie die Spielregeln zu ändern«. Dies sei kein guter Stil und reiße eine Finanzierungslücke.